林全：目前沒改組內閣考量

行政院長林全（前）13日在立法院被詢及中國國民黨籍立法委員揚言發動倒閣一事說，內閣人事隨時可檢討，但目前沒有要改組的考量。中央社記者張皓安攝 105年9月13日

行政院長林全今天在立法院被詢及中國國民黨籍立法委員揚言發動倒閣一事說，內閣人事隨時可檢討，但目前沒有要改組的考量。

此外，前總統府資政辜寬敏昨天接受媒體訪問表示，如果繼續用林全，總統蔡英文民意調查會愈來愈低。

林全說，公共事務，每個人會有不同意見，盡量聽取每個人的意見，從中求取社會大眾、多數人可接受的一些政策，這是負責任做法。1050913

(中央社)