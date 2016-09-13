銅板價嘗美味》1元萬里蟹！野柳泊逸9／12開賣

鮮活生萬里蟹。（新北市漁業處提供）

用美食拚觀光！秋高氣爽正是出遊好時機！來北海岸看碧海藍天、賞女王頭英姿，當然也別忘了來萬里，品嚐最道地的「萬里蟹」。新北市府漁業處今年特別規劃「尋找謝萬里」活動， 9月份的第一波活動祭出由9至11月限定，萬里漁夫自產自銷的野柳假日活蟹市集，以及中秋佳節到富基魚市免費試吃現烤萬里蟹的活動！而當地知名的野柳泊逸酒店也將在9月19 日舉辦「一元搶萬里蟹」現在只要1個銅板就可以享用萬里蟹！

趁著秋高氣爽，來趟北海岸之旅吧！圖為野柳「女王頭」，達志影像／shutterstock提供）

每年秋天，是品嚐蟹肥膏黃的鮮甜滋味的最野柳泊逸好時節，野柳泊逸渡假酒店緊鄰北海岸，一直以來都是饕客們品嘗海鮮的首選地，在這優質的環境地裡位置，我們更有義務推廣在地美食。自9 月 19 日到 9 月 21 日，每日下午兩點提供限量 50 隻 1 元清蒸萬里蟹(售完為止，每人限購 1 隻)，消費者需至飯店現場排隊領取號碼牌，方可享有搶購資格，每日數量有限。

野柳泊逸與當地的漁船配合，提供尚青的海鮮，萬里漁夫採用海洋生態的「蟹籠誘捕」。在這樣高標準的要求，勢必要加上高水準的烹調。呈現螃蟹肉質最細緻的烹煮手法唯有清蒸，保持萬里蟹的天然海滋味。

野柳渡假-漁人廚房避風塘炒蟹。（野柳泊逸渡假酒店提供）

另外我們藉以此美食活動，讓國人更去了解野柳除了女王頭為知名特色之外，萬里蟹(花蟹、三點蟹、石蟳)在秋天季節是不可錯過的選擇。近期陸客「跳崖式」銳減，但富驛酒店集團不放棄將萬里蟹的好滋味推廣至國外，目前有多組國外的旅客特地來萬里嚐蟹！

野柳渡假-漁人廚房宮保石蟹。（野柳泊逸渡假酒店提供）

野柳泊逸漁人廚房餐廳已是所有喜愛海鮮饕客必到嚐鮮之地，另外可選擇CNN 報導最受國人歡迎之蒙古烤肉料理，AQUQ QUEEN 提供消費者烤涮兩吃全新選擇。自 9 月 10 日起於漁人廚房及 AQUQ QUEEN 蒙古烤肉餐廳提供三點蟹每隻NT$100 元加價活動。

野柳渡假-漁人廚房桂花炒石蟹。（野柳泊逸渡假酒店提供）

主廚並針對不同年齡層、不同口味需求設計出不同的螃蟹料理，例如「桂花炒石蟹」採用蛋、蔥等簡單食材，再以桂花釀誘之入味，在吃的同時可以聞到桂花淡淡清香，是小朋友最喜愛的料理蟹之一；愛吃辣的朋友可選擇「宮保石蟹身」，辣香味濃、嚐到蟹肉鮮甜 Q 彈的口感，吃完之後一定會讓您回味無窮。

野柳泊逸渡假酒店外觀。（野柳泊逸渡假酒店提供）

若是喜好口味再重一點，則不可錯過「避風塘炒蟹」，精髓是那炸得金黃酥脆的蒜蓉，與螃蟹一起烹煮，可口極致，味道濃郁，令人越吃越開胃！除此之外，若您是咖哩的愛好者，主廚也貼心推出具異國風味佳餚，將特製的黃咖哩醬與螃蟹一起快炒，這道「咖哩炒蟹」不僅肉質滑嫩有嚼勁，在微辣中還透著咖哩香氣與甘甜味，吮指難忘的好滋味！

野柳泊逸渡假酒店-漁人餐廳。（野柳泊逸渡假酒店提供）

另外，野柳泊逸也同步推出拍照打卡換贈品活動，9/19 至 9/21 活動期間內只要配戴海鮮家族趣味帽，並在飯店內任一處拍照打卡上傳臉書或 Instagram，並標記「野柳泊逸渡假酒店」或「# boutixhotelsyehliu」即可現場免費領取餐飲五折券一張。五折券可用於下次消費使用，每人可以原價五折優惠享用漁人廚房海鮮自助餐或 AQUA QUEEN 蒙古烤肉。

(中時電子報)