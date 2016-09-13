謝霆鋒螢幕初吻被舒淇奪走 馮德倫問：好親嗎？
謝霆鋒新一季節目《十二道鋒味》找來舒淇，她婚後首秀播出後，吸引大批觀眾搶看，兩人先前還別到台灣錄製美食，早前就曾合作過的兩人，感情不錯。謝霆鋒更透露舒淇是自己的螢幕初吻，沒想到就有網友挖出早年片段，影片還是謝霆鋒與馮德倫共同主持的內容，當時謝霆鋒提到與舒淇的螢幕初吻時，馮德倫還反問「好親嗎？」沒想到舒淇與馮德倫在10多年後修成正果。
舒淇上《十二道鋒味》被說少女心完全釋放，她還稱早期和謝霆鋒合作時他是小鮮肉，更有趣稱當時的謝霆鋒「呆萌」。但謝霆鋒的螢幕初吻是獻給舒淇，這說法一出後引來網友熱議。
沒想到還有人找到2001年謝霆鋒與馮德倫一起代班娛樂節目，兩人恰巧播報到一則舒淇的新聞，讓謝霆鋒在一旁露出奸笑問馮德倫「聽說你跟舒淇…」，沒想到遭馮德倫反擊「但你在戲裡問過她，我沒有。吻起來怎麼樣？」
謝霆鋒講解兩人合作過程時，馮德倫卻打斷「你還沒回答我，她的嘴好親嗎？」隨後謝霆鋒就說因為當時兩人還不是很熟，有點尷尬，「她嘴很大，親起來很有歸屬感。」讓馮德倫在一旁賊笑「喔～！」
不過事隔多年，馮德倫與舒淇的確秘密交往了4年，兩人更在日前公開認愛並宣布結婚，而這段影片如今被挖出，也堪稱別有一番「鋒味」。
(中時電子報)
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