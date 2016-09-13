CNN：莫蘭蒂變身超級颱風 風速最高達285公里

CNN：超越尼伯特 莫蘭蒂威力本季最強／圖截自中視新聞

美國有線電視新聞網（CNN）報導，颱風莫蘭蒂在短短24小時內增強為「超級颱風」，從相當於1級颶風增強到最高的5級颶風。中央氣象局也已在8時30分發布陸上颱風警報，指暴風圈對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅。

CNN報導指出，西太平洋非常溫暖加上高空氣流弱，莫蘭蒂「迅速增強」，11日風速是140公里，昨天下午則增強到285公里，成為「超級颱風」。莫蘭蒂風場廣達560公里整個台灣，屆時將帶來強風豪雨。

(中時電子報)