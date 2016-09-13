兆豐案關鍵線索曝光 蔡友才請辭前賣光兆豐持股300張

前兆豐金董事長蔡友才日前被移送北檢複訊。（中央社）

兆豐銀洗錢案有了重大突破！前兆豐金董事長蔡友才被專案小組查出，洗錢案爆發前將手中300多張兆豐金股票全數出脫。專案小組認定蔡友才明知洗錢案，又在敏感時刻出脫手中持股，以避開消息爆發後股價可能下跌的危險，有內線交易之嫌，讓原本蔡友才辯稱「沒想到會這麼嚴重」的託辭一下子破功。

蔡友才身為兆豐金董事長身分卻在此時出脫持股涉嫌內線交易罪、背信罪，給了檢方直搗黃龍的好機會。

根據《上報》報導，原本行政院和檢方比較傾向認為蔡友才是「非故意」或是消極不作為，但是出脫持股一事被查出後顯見蔡友才不僅知情，還可能套利中飽私囊，即可能是「親自將兆豐銀推下懸崖遭美方重罰的那隻黑手！」

(旺報)