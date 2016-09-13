白天快防颱 最好別去海邊
中央氣象局今天上午發布強烈颱風莫蘭蒂陸上、海上颱風警報，氣象局提醒，愈晚雨勢愈明顯，把握白天快做防颱準備，另各海面風浪增強並有長浪，最好別去海邊。
氣象局說，受颱風外圍環流影響，今天台灣東半部地區有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，愈晚雨勢將愈明顯。
隨颱風逐漸接近，各海面風浪將逐漸增強，今天台灣各海面風浪增強，北部、東半部、西南部、恆春半島及綠島、蘭嶼沿海地區易有長浪，最好不要去海邊。
氣象局預測，14日整天及15日上午，是莫蘭蒂影響台灣最明顯的時候，全台都會降雨，颱風中心預計從台灣南端近海通過，台東、花蓮、恆春半島與南部山區風雨會最明顯。
目前，莫蘭蒂陸上警戒範包括蘭嶼、綠島、台東、恆春半島及屏東；海上警戒範圍包括台灣東南部海面、巴士海峽、台灣東北部海面、台灣海峽及東沙島海面。1050913
(中央社)
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