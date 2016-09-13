高鐵中秋開不開 晚間8時30分公布

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強烈颱風莫蘭蒂將襲台，台灣高速鐵路股份有限公司表示，今天、明天全線維持正常營運服務，15日中秋節列車開不開，晚間8時30分宣布。

台灣高鐵說，今天、明天各列車雖仍依時間表行駛，預估14日中午後，營運列車可能受颱風影響有延誤，特別是左營－台南路段，如果風雨過大，為確保運行安全，部分班次可能降速或停駛。

颱風襲台期間，適逢中秋返鄉旅運尖峰時段，台灣高鐵為疏運返鄉人潮，將視車站人潮，機動加開全車自由座列車，全力協助旅客返鄉。1050913

(中央社)