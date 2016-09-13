教練戰術成功 林資惠里約帕運健力獲銅

中華隊舉重女將許淑淨在里約奧運靠教練蔡溫義的「欺敵戰術」奪金，12日（當地時間）健力女將林資惠（左）也靠教練陳穎德（右）巧妙的戰術運用，成功逼使墨西哥選手在最後一舉失手，讓林資惠成功拿下銅牌。中央社記者張新偉里約攝 105年9月13日

中華隊舉重女將許淑淨在里約奧運靠教練蔡溫義「欺敵戰術」奪金，健力女將林資惠今天也靠教練陳穎德巧妙戰術運用，成功逼使墨西哥選手在最後一舉失手，讓林資惠拿下銅牌。

兩屆帕拉林匹克運動會金牌、上屆倫敦帕運銅牌得主林資惠於巴西當地時間12日在里約帕運健力女子79公斤級賽事以131公斤成績拿下銅牌，賽後包括總統、副總統、行政院長、教育部長都在第一時間拍發賀電，恭賀林資惠拿下佳績，並由教育部體育署副署長王水文在比賽現場致予林資惠。

林資惠第1舉試舉遭判犯規，舉起的121公斤成績不算，接著在第2舉舉起125公斤，在墨西哥女將巴塞納斯（Perla Barcenas）舉起126公斤後，排名被擠到第4。

陳穎德表示，一開始讓林資惠舉121公斤是想求穩，沒想到舉太輕反而讓亂了節奏，在裁判嚴格執法下被判犯規。

陳穎德說，第3舉林資惠、巴塞納斯原訂各要舉130公斤、131公斤，但他臨時要求將重量加到131公斤，由於林資惠體重較巴塞納斯輕，如果兩人都舉起131公斤，體重較輕的林資惠將在排名時占優勢，逼得巴塞納斯也將試舉重量加上1公斤。

陳穎德表示，臨場戰術運用，隨林資惠成功舉起131公斤、巴塞納斯試舉132公斤失敗，產生關鍵性影響，是幫林資惠拿下銅牌關鍵。1050912

(中央社)