教練戰術成功 林資惠里約帕運健力獲銅
中華隊舉重女將許淑淨在里約奧運靠教練蔡溫義「欺敵戰術」奪金，健力女將林資惠今天也靠教練陳穎德巧妙戰術運用，成功逼使墨西哥選手在最後一舉失手，讓林資惠拿下銅牌。
兩屆帕拉林匹克運動會金牌、上屆倫敦帕運銅牌得主林資惠於巴西當地時間12日在里約帕運健力女子79公斤級賽事以131公斤成績拿下銅牌，賽後包括總統、副總統、行政院長、教育部長都在第一時間拍發賀電，恭賀林資惠拿下佳績，並由教育部體育署副署長王水文在比賽現場致予林資惠。
林資惠第1舉試舉遭判犯規，舉起的121公斤成績不算，接著在第2舉舉起125公斤，在墨西哥女將巴塞納斯（Perla Barcenas）舉起126公斤後，排名被擠到第4。
陳穎德表示，一開始讓林資惠舉121公斤是想求穩，沒想到舉太輕反而讓亂了節奏，在裁判嚴格執法下被判犯規。
陳穎德說，第3舉林資惠、巴塞納斯原訂各要舉130公斤、131公斤，但他臨時要求將重量加到131公斤，由於林資惠體重較巴塞納斯輕，如果兩人都舉起131公斤，體重較輕的林資惠將在排名時占優勢，逼得巴塞納斯也將試舉重量加上1公斤。
陳穎德表示，臨場戰術運用，隨林資惠成功舉起131公斤、巴塞納斯試舉132公斤失敗，產生關鍵性影響，是幫林資惠拿下銅牌關鍵。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。