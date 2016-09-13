廣東烏坎13村民被捕 再爆警民對峙
中國大陸廣東省陸豐市警方今天公布逮捕13名烏坎村民，指控他們涉嫌「聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序」。烏坎村委主任林祖鑾5天前出庭受審時，村民發動連續4天罷工罷市。
香港電台報導，有烏坎村民表示，凌晨3、4時大約1000名公安和武警入村，曾向村民使用催淚彈，有村民以瓦斯罐和竹枝等和公安對峙，多名村民受傷。
被控收賄的林祖鑾（又名林祖戀）8日在廣東佛山市禪城區人民法院受審，判監3年1個月。判決傳出後，烏坎村民發起罷工罷市，聲援林祖鑾。
陸豐市公安局官方微博「平安陸豐」13日公布烏坎村民被捕的消息。
這篇微博指出，自6月19日以來，陸豐東海鎮烏坎村民蔡加?、張向坑、楊錦貞等少數「不法分子」，不斷以製造謠言、恐嚇辱罵、威逼利誘等手段蠱惑煽動、策劃和要挾組織部分村民非法聚集，擾亂公共場所秩序和交通秩序，擾亂學校教學秩序。
警方還指控，他們攔阻村內漁民出海打漁，阻礙商鋪正常營業，「嚴重危害當地生產生活秩序」。
文章聲稱，這13人不顧陸豐官方勸阻，仍「置若罔聞，一意孤行」。為維護民眾利益，恢復正常生產生活秩序，當地警方依法採取行動，將他們緝拿歸案。1050913
(中央社)
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