越中總理會 聚焦南海等問題
越南總理阮春福近日訪問中國大陸，昨天在北京與中國國務院總理李克強舉行會談，就兩國關係各項重要問題深入交換意見並達成共識，包括南海問題在內。
越通社新聞網站今天報導，雙方在會中一致同意將努力維護與弘揚越中友誼、增進互信與深化合作，進一步推動越中全面戰略夥伴關係健康穩定發展。
阮春福表示，越南的一貫且不會改變的立場是堅持以和平方式解決南海爭端問題，符合國際法，尤其是1982年聯合國海洋法公約，尊重外交和法律程序。
阮春福建議，雙方應認真落實兩國領導人所達成的共識和協議，管控好海上分歧，不採取使爭端複雜化或擴大化的行動，促進海上談判機制早日取得實質性進展，妥當處理漁業問題，加強搜救合作等。
阮春福呼籲中方與東協各國充分且有效落實南海共同行為準則宣言（DOC），早日制定並力爭於2017年慶祝DOC簽署15週年之際達成南海共同行為準則（COC）。
李克強則表示，將堅定與越南的長期穩定、睦鄰友好、全面合作的方針，對阮春福所提出的大方向與措施表示贊同，與越南努力管控好海上分歧，維持中越關係大局與南海和平穩定。1050913
(中央社)
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