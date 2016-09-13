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面對倒閣 林全：沒有要改組考量

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林全拖累小英 辜寬敏促換人
國民黨立院黨團12日舉行記者會，書記長江啟臣（見圖）公布黨團委託思為策略公司作大數據民調，其中明確表達對林全內閣不滿的有40%。（劉宗龍攝）

行政院長林全今天向立法院口頭施政報告，將提出加速產業升級、鞏固國家安全力量，推動兩岸穩定發展及捍衛南海主權等6大施政重點；但對國民黨籍立法委員揚言發動倒閣一事，林全表示，內閣目前沒有要改組考量。

日前綠營大老與立委連番自家人開砲，點名行政院長林全下台、部長換人，國民黨籍立委江啟臣跟進呼籲，既然藍綠都認為內閣有問題，不如一起要求內閣改組或發動倒閣，順應民意。

至於杯葛閣揆林全施政報告，國民黨將在今早黨團大會凝聚共識後定案。

(中時電子報)

關鍵字：林全施政內閣倒閣改組
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