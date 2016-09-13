桃機又出包！莫蘭蒂還沒來 一航廈女廁爆水管

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強颱莫蘭蒂還沒來，桃園機場就先出狀況。第一航廈B1R候機室女廁今天上午6時餘爆水管，大量自來水直接淹到候機室及電梯，機場人員獲報立即搶修復原。

中央社報導，一航廈B1R候機室女廁突然爆水管，大量自來水直接淹到候機室及電梯，機場人員獲報立即關閉開關、暫停供水並搶修，再由清潔人員處理善後及復原工作。

(集團連線報導)