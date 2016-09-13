日媒：福原愛21日將在東京宣布喜訊

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福原愛和江宏傑曬恩愛。(資料照／擷自onj.livedoor.biz)

日本體育報報導，日本桌球球星福原愛和台灣桌球選手江宏傑已於9月初結婚，目前預定9月21日在東京召開記者會，正式報告喜訊。

江宏傑和福原愛去年開始交往，戀情曝光後雖然大方認愛，但僅表示在里約奧運後會有所發表。

本月初被日媒爆料兩人已登記結婚，但仍未公開證實此消息。日媒指出，福原愛想等帕運結束後再報告結婚的消息。

福原愛10日現身東京，擔任「新宿一日警察署長」，也絕口不提結婚之事。21日的記者會上她將如何宣布喜訊，已成為日本媒體的焦點。

(中時)