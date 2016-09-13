網友爆Angelababy現身產檢 推測「有3個月的樣子」

Angelababy近來頻傳懷孕了。(圖／翻攝自Angelababy工作室微博）

大陸女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚1年多頻傳有孕了，近日她被拍到小腹微凸、被老公扶著走路，又爆出疑似做人成功，雖然工作人員出面回應只是衣服的問題，但懷孕傳言四起，現又有產婦出面爆料遇到baby去產檢，好消息似乎不遠了。

baby今年生日時，坦言非常想要小孩，公婆也想抱孫子，因此網友都猜測她離有孕應該不遠了，而《愛奇藝娛樂》近日也接獲爆料，有名產婦遇到baby去產檢，「我當時還覺得特別不可思議，我怎麼會碰到Angelababy」，她更透露看baby的樣子，可能有15周、3個月的樣子。

回憶日前baby和黃曉明出席慈善晚會時，就被拍到小腹微凸、被老公扶著走路，加上她又把原本到腰間的波浪長髮修短，現身公開活動也都以寬鬆上衣遮住腰身，還頻頻護肚，讓網友都猜測應該是還不到3個月才不能說。

(中時電子報)