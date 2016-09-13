全球首架　立榮推酷企鵝彩繪機

立榮航空推出全球首架酷企鵝彩繪機。（立榮航空提供）

立榮航空推出首架酷企鵝彩繪機，並推出專屬服務用品，今日上午進行剪綵儀式並舉行首航，未來固定飛行台北-馬公航線，讓飛行時間雖短的國內旅程也能更活潑有趣。

為延續長榮航空Hello Kitty彩繪機的成功經驗，立榮航空規劃首架酷企鵝彩繪機，於ATR72-600機身彩繪，內裝也設計了酷企鵝渡假機的專屬服務用品，包括頭墊紙、清潔袋、紙杯、餐巾紙、濕紙巾及安全須知卡等，並且推出酷企鵝登機證及行李條，松山及馬公機場還設置酷企鵝主題自助報到機台及立體拍照背板，一系列的主題包裝讓旅客從報到開始，即可隨時隨地都感受到可愛的渡假氛圍。

立榮航空董事長林志忠表示，立榮航空首架彩繪機特別挑選隨性、愛玩的酷企鵝擔任主角，陪伴旅客從台北往返馬公，從機場劃位開始，旅客就能感受到渡假氛圍，同時搭配酷企鵝客艙服務用品，將旅行的愉悅延續到世界最美麗的海灣─澎湖，希望今年的澎湖旅遊將會是無淡季的元年。

為慶祝首架彩繪機的誕生，立榮航空推出「酷企鵝搶灘澎湖灣酷玩假期」專案，2天1夜2人成行每人3750元起、4人成行每人3550元起，此外，即日起至10月14日止，民眾只要點選進入酷企鵝渡假機專屬網站，完成酷企鵝互動小遊戲並分享臉書好友酷企鵝渡假機專屬網站，就有機會獲得台北-馬公來回機票、渡假機飛機模型等好禮。

(中時)