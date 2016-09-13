觀光不景氣 林全：已提多元處理方案

我要評比

行政院長林全今天表示，處理觀光業不景氣問題，行政院已提多元處理方案，儘管各界有不同聲音，從中求取平衡、理性與可行做法。

林全上午在立法院被詢及觀光業昨天發動遊行訴求生存與溫飽一事表示，中國大陸觀光客訪台減少，確實受影響，政府有責任與義務讓國民都得到適當照顧。處理觀光業目前不景氣問題，是政府應做的事，會盡量用各種方式處理。1050913

(中央社)