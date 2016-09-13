婚了嗎 傳福原愛21日記者會說明
日媒Sponichi Annex報導，桌球選手福原愛將在本月21日於東京舉行記者會，正式回應結婚一事。報導並未提及，她是否會與夫婿江宏傑一同出席。
福原愛與台灣桌球選手江宏傑的戀情今年春天經媒體曝光後，兩人一直很低調，這次記者會將是她首次親自公開說明兩人今後的計畫。記者會預計在東京全日空洲際酒店舉行。
據報導，也許是考慮到贊助商的看法，福原愛的官方部落格上，除了承認與江宏傑交往之外，並無其他關於兩人戀情的訊息。她10日出席新宿警署1日署長活動時，也未提及相關消息。（譯者：中央社廖禹揚）1050913
(中央社)
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