颱風未到 桃機一航廈候機室爆水管

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強烈颱風莫蘭蒂逼近，桃園機場先出狀況，第一航廈B1R候機室女廁今天上午6時餘爆水管，大量自來水直接淹到候機室及電梯，機場人員獲報立即搶修復原。

一航廈B1R候機室女廁突然爆水管，大量自來水直接淹到候機室及電梯，機場人員獲報立即關閉開關、暫停供水並搶修，再由清潔人員處理善後及復原工作。1050913

(中央社)