林正儀：已請馮明珠儘快回國

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國立故宮博物院長林正儀今天表示，已請前故宮院長馮明珠儘快回國，已依法在處理中。

馮明珠受聘為北京故宮研究院顧問引發爭議，媒體問到，由馮明珠任內就職的政風室主任調查，有沒有不中立問題？林正儀上午在立法院受訪表示，依法行政，沒什麼中不中立問題，會視情況處理。1050913

(中央社)