林全：內閣目前沒有改組考量

立法院新會期13日開議，行政院長林全前往立法院施政報告前接受媒體訪問時表示，內閣目前沒有改組考量。（姚志平攝）

立法院新會期開議，國民黨立委一早到議場簽到後，拿起手機合影備戰。（姚志平攝）

國民黨立委江啟臣（右下）在國是論壇中呼籲林全內閣改組，否則就請林全（左上）自己下台。（姚志平攝）

國民黨立委王育敏在國是論壇中抨擊林全內閣失民心，應立即全面改組。（姚志平攝）

立法院新會期13日開議，行政院長林全前往立法院施政報告前接受媒體訪問時表示，內閣目前沒有改組考量。

行政院長林全今赴立院進行施政報告。林全會前被問及內閣改組一事，他表示，基本上，內閣人事隨時可以檢討，不過目前沒有任何改組的考量。

對於前總統資政辜寬敏稱，如果繼續用林全，蔡英文總統的民調會愈來愈低。林全則說，公共事務每人都有不同意見，會盡量聽取，然後從中間求取一個社會大眾、多數人可以接受的政策，這是負責任的做法。

談及觀光產業問題，林全坦言，觀光業確實因陸客不來受到影響，而政府有責任跟義務讓人民受到適當照顧，會盡量從各種方式處理，行政院已提出多元處理方案，雖然社會各界有不同聲音，但會求取一個理性、可行的做法。

國民黨立委一早到議場簽到，立委江啟臣、王育敏等人在國是論壇中也集中火力，呼籲林全內閣改組。

(中時)