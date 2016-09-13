林全：內閣目前沒有改組考量
立法院新會期13日開議，行政院長林全前往立法院施政報告前接受媒體訪問時表示，內閣目前沒有改組考量。
行政院長林全今赴立院進行施政報告。林全會前被問及內閣改組一事，他表示，基本上，內閣人事隨時可以檢討，不過目前沒有任何改組的考量。
對於前總統資政辜寬敏稱，如果繼續用林全，蔡英文總統的民調會愈來愈低。林全則說，公共事務每人都有不同意見，會盡量聽取，然後從中間求取一個社會大眾、多數人可以接受的政策，這是負責任的做法。
談及觀光產業問題，林全坦言，觀光業確實因陸客不來受到影響，而政府有責任跟義務讓人民受到適當照顧，會盡量從各種方式處理，行政院已提出多元處理方案，雖然社會各界有不同聲音，但會求取一個理性、可行的做法。
國民黨立委一早到議場簽到，立委江啟臣、王育敏等人在國是論壇中也集中火力，呼籲林全內閣改組。
(中時)
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