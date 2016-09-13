防強颱莫蘭蒂侵襲 台東縣府一級備戰

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圖為7月初尼伯特颱風重創台東街景。強颱莫蘭蒂即將來襲，台東縣政府嚴陣以待。(圖/中時資料照 莊哲權攝)

因應強烈颱風莫蘭蒂即將來襲，台東縣政府今（13）日上午8時30分成立災害應變中心一級開設，並公告劃定向陽山等區域及金峰鄉嘉蘭村等三處莫拉克颱風災後特定區域為管制區，從13日上午8時30分起，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰。

中央氣象局今天上午8時30分發布強烈颱風莫蘭蒂陸上及海上颱風警報，台東及屏東須防強風豪雨，另海上警戒範圍也擴大。台東縣長黃健庭特別指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體方式，通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。

台東縣政府指出，為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，在颱風來襲期間，民眾不得進入公告三處管制區從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、出海捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發並處罰鍰。

同時，台東縣政府也強制要求公告區域內錨泊區內漁船進港避風及船員上岸安置，並由海巡單位執行管制措施；並請警察局、觀光旅遊處、海巡局及蘭嶼、綠島鄉公所開始疏散蘭嶼、綠島地區遊客，並禁止遊客前往蘭嶼、綠島地區，以避免因颱風來襲造成滯留情況。

(工商)