為了完成「這件事」 周杰倫明年力拚第二胎

周杰倫預計明年努力做人拚第二胎。(圖/周杰倫臉書)

周杰倫與昆凌交往四年後互定終生，並於英國古堡舉行童話般的婚禮，隔年則產下愛女小周周，一家三口和樂融融，羨煞不少網友，不過兩人計畫明年再拚一子，並希望這胎是男孩。

周杰倫近期忙於世界巡演。(圖/本報系資料照)

周杰倫近期忙於準備「地表最強」巡迴演唱會，因此預計將拚第二胎計畫設定在明年，他表示希望這胎能是男孩，主要是希望能湊個「好」字，不過喜歡熱鬧的他，希望未來能組個足球隊或樂隊，看來周杰倫還得更積極做人，談及女兒小周周，他則是面露滿足的表情，表示女兒現在熱愛跳舞，而且相當喜歡他新專輯《說走就走》這首歌，有女萬事足的心情溢於言表。

(中時電子報)