北港武德宮祭孔 禮服禮冠神明設計

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北港武德宮今天舉行祭孔大典，黃色禮服及五色禮冠，出自武財神降示設計，並特別邀請台北孔廟祭孔大典的樂生，出席盛典演奏禮樂。

今年進入第二年的武德宮祭孔大典，源自奉祀的大成至聖先師在去年聖諭，展開祭孔釋奠典儀，今天祭孔大典有前副總統吳敦義、雲林縣政府、由南到北多所大學、北港各級學校代表等與會。

武德宮主委林安樂指出，祭孔大典的黃色漢服禮服，尤其是五色彩冠掛珠簾的禮冠，武財神在去年降示型制，結構為多層繁複紙構造、外覆藍絲絨，正面純金箔金龍與祥雲圖騰，帽頂紅絲絨鑲金線綴碧玉珠。

林安樂表示，禮冠製作費時9個多月，終於趕在祭孔大典前完成，至於編鐘、編磬等樂器及祭祀禮器，也特別訂製，但趕不上祭典，特別邀請台北孔廟祭孔大典樂長率整團樂生南下為盛典演奏。1050913

(中央社)