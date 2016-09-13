屏東成立莫蘭蒂颱風二級開設

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屏東縣政府今天上午8時30分，成立「莫蘭蒂颱風二級開設」，縣政府各項備災工作已在進行。

屏東縣上午還是晴天，不過，恆春半島已出現1人高的長浪。

東港到小琉球的交通船，民營船東港到小琉球上午10時45分後停駛，小琉球到東港12時後停駛；公營船下午4時30分後停駛，13日、14日公、民營船全部停駛。1050913

(中央社)