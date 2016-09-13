電信勞工時薪15元 僱主將遭罰4萬元

台南一名女性電信勞工在網路揭露自己一個月工時230小時，離職後只領新台幣3600元，相當於時薪15元；台南市勞工局初步認定僱主至少違反勞基法兩條法令，將共開罰4萬元。

這名女子是在台南一家電信業加盟店工作，她9日在網路貼文顯示相關單據指出，她在7月底離職，離職前月做230個小時，已超出勞基法含加班時數206個小時的上限，結果8月23日收到薪資，卻只有3600元。

她表示，她遲到扣薪，甚至直接開除她，她都沒有異議，但做了230個小時只給3600元，有些扣款名目只是口頭告知，無法查明事實，讓她見識到台灣的低薪環境。

勞工局長王鑫基得知後，立刻指示調查，僱主也在10日向勞工局說明，勞工局今天表示，僱主宣稱加班費已算在薪資內，但離職員工的出勤紀錄不慎遺失。

勞工局說，雖然這名離職員工尚未提出檢舉，但勞工局還是依法辦理，目前初步認定僱主違反未完全給付薪資、以及員工出勤紀錄需保留5年等兩條法令，將各罰款新台幣2萬元。

另外，勞工局還要調查僱主是否真的把加班費納入這名離職員工的薪資中，若是未屬實，將再開罰2萬元。1050913

(中央社)