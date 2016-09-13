颱風逼近 台東劃定海邊山上管制
中央氣象局發布陸上颱風警報，台東縣政府颱風災害中心一級開設，劃定海邊、山上，以及嘉蘭村為管制區。
莫蘭蒂颱風台東縣災害應變中心上午8時30分成立一級開設，相關單位陸續進駐，縣長黃健庭特別指示注意颱風動態及行經路線，及早透過大眾媒體，通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。
同時也依災害防救法規定，公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」為管制或限制區域。
以及「金峰鄉嘉蘭村莫拉克颱風災後特定區域範圍、大武鄉大竹村富山部落莫拉克颱風災後特定區域範圍、大武鄉大竹村本部落莫拉克颱風災後特定區域等範圍」為限制或禁止進入範圍。
台東縣政府表示，颱風來襲期間，不得進入從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、出海捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
7月初遭到尼伯特颱風重創的太麻里鄉香蘭村，加緊防颱準備，避免二度受創。1050913
(中央社)
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