謝志偉出席德國台商太陽能電池廠開幕

中華民國駐德國代表謝志偉、德國國會社民黨議員Klaus Mindrup、Stefan Zierke及基民黨議員Jens Koepen等應邀出席台商Aleo Solar公司（中美晶集團德國子公司）太陽能電池廠開幕典禮。（駐德國代表處提供）中央社 105年9月13日

中華民國駐德國代表謝志偉、德國國會社民黨議員Klaus Mindrup、Stefan Zierke及基民黨議員Jens Koepen等應邀出席台商Aleo Solar公司（中美晶集團德國子公司）太陽能電池廠開幕典禮。

台商Aleo Solar公司太陽能電池200MW產線投產，可結合該公司既有的強大品牌及知名度，將產業鏈中的電池與模組整合，提供更優良的太陽能光電產品。

近年隨著非核家園、節能減碳意識提高，全球紛紛將再生能源列為未來重要能源發展選項，太陽能光電更是最重要的能源替代方案，台灣對全球太陽能光電發展始終扮演著極重要的角色，在產業先進的努力下，台灣是全球第二大的太陽能電池生產國，提供全球市場優質高效的太陽能產品，並深獲歐、美、日等市場青睞，為全球再生能源的隱形推手，更是台灣引以為傲的優質產業。

在太陽光電產業中，中美晶是台灣太陽能光電產業領先指標大廠，旗下涵蓋矽晶圓、太陽能電池、模組產線，該公司從上游的矽晶圓生產向下延伸進行垂直整合，並有海外大型電廠，堪稱為台灣最具代表的楷模典範公司之一，藉由與原德國Aleo Solar公司併購合作成為策略夥伴，擁有德國優異人才、研發及在地製造的優勢，進一步將產品拓展至歐洲及海外市場，進行全球布局，發揮最大整合綜效優勢。

謝志偉肯定及讚揚中美晶對太陽能光電產業的貢獻，因在德國布局，讓台灣太陽能光電產業更精進，持續在國際市場發光發熱，並藉由台德合作促使台灣太陽能光電品牌、品質的提升，開創雙贏成果，謝志偉祝賀中美晶集團Aleo Solar公司產能擴充蓬勃發展，台德持續交流，再創佳績。1050913

(中央社)