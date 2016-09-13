謝志偉出席德國台商太陽能電池廠開幕
中華民國駐德國代表謝志偉、德國國會社民黨議員Klaus Mindrup、Stefan Zierke及基民黨議員Jens Koepen等應邀出席台商Aleo Solar公司（中美晶集團德國子公司）太陽能電池廠開幕典禮。
台商Aleo Solar公司太陽能電池200MW產線投產，可結合該公司既有的強大品牌及知名度，將產業鏈中的電池與模組整合，提供更優良的太陽能光電產品。
近年隨著非核家園、節能減碳意識提高，全球紛紛將再生能源列為未來重要能源發展選項，太陽能光電更是最重要的能源替代方案，台灣對全球太陽能光電發展始終扮演著極重要的角色，在產業先進的努力下，台灣是全球第二大的太陽能電池生產國，提供全球市場優質高效的太陽能產品，並深獲歐、美、日等市場青睞，為全球再生能源的隱形推手，更是台灣引以為傲的優質產業。
在太陽光電產業中，中美晶是台灣太陽能光電產業領先指標大廠，旗下涵蓋矽晶圓、太陽能電池、模組產線，該公司從上游的矽晶圓生產向下延伸進行垂直整合，並有海外大型電廠，堪稱為台灣最具代表的楷模典範公司之一，藉由與原德國Aleo Solar公司併購合作成為策略夥伴，擁有德國優異人才、研發及在地製造的優勢，進一步將產品拓展至歐洲及海外市場，進行全球布局，發揮最大整合綜效優勢。
謝志偉肯定及讚揚中美晶對太陽能光電產業的貢獻，因在德國布局，讓台灣太陽能光電產業更精進，持續在國際市場發光發熱，並藉由台德合作促使台灣太陽能光電品牌、品質的提升，開創雙贏成果，謝志偉祝賀中美晶集團Aleo Solar公司產能擴充蓬勃發展，台德持續交流，再創佳績。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。