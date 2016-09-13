求同存異 張小月盼與陸早日恢復溝通

我要評比

行政院大陸委員會主任委員張小月今天說，政府立場一貫，從總統蔡英文就職演說就說尊重理解九二的歷史事實、求同存異，希望在這樣的歷史事實，與中國大陸早日恢復溝通與對話。

海峽交流基金會12日推選出新任董事長田弘茂、副董事長兼秘書長張天欽，隨後發函告知中國大陸海峽兩岸關係協會人事異動消息，函文中表示希望盡速溝通聯繫兩岸協商事宜。

媒體提問，函文「九二共識」連提都沒有提，是不是往後倒退？

張小月上午在立法院受訪說，完全沒倒退問題，政府立場從蔡總統就職演說、接受華盛頓郵報專訪等相關場合多次說明，對九二的立場與看法就是求同存異，希望兩岸彼此尊重理解，從兩岸人民福祉出發，早日恢復溝通與對話。

海協會有沒有任何回應？兩岸復談有沒有困難？她說，目前還沒看到回應，而兩岸復談需雙方共同努力。1050913

(中央社)