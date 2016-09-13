MLB》陳偉殷準備好了 最快20日登板復出

我國左投陳偉殷最快在下周復出登板。(美聯社資料照)

效力馬林魚隊的我國左投陳偉殷，自7月26日因手肘傷勢進入傷兵名單，他在13日投第3場模擬賽，用65球，且教頭麥汀利認為他狀況不錯，最快將在台灣時間20日復出，主場登板迎戰國民隊。

麥汀利說，「這是陳偉殷最後一場模擬賽，我們認為他的狀況已經接近重返先發。」陳偉殷本季19場先發5勝4負，自責分率4.99，若能順利在下周歸隊，將有機會在例行賽最後3周再拚1至兩次先發勝投。

馬林魚隊將在台灣時間20日起與國東龍頭國民隊展開主場3連戰，麥汀利表示，目前先發輪值還有調整彈性，會許會盡早將陳偉殷安排進先發，「我們也討論過要將他安插至哪個位置。」

陳偉殷及時歸隊，有望替仍在爭取國聯外卡資格的馬林魚隊穩固先發輪值，目前馬林魚距離國聯外卡第2大都會隊，還有5場勝差，紅雀隊則排在馬林魚之前僅0.5場勝差，馬林魚隊想進季後賽是場場關鍵。

(中時電子報)