只是種菜！從西雅圖社區園圃看新北可食地景

新北市政府為讓「自己種菜自己吃」結合食農教育、社區參與、健康樂活及環保生態等功能，致力推動新北市可食地景政策。（新北市景觀處提供）

可食地景其實不只是種菜而已，國外又是怎麼的看法及作法？新北市政府農業局日前邀請美國華盛頓大學景觀建築系主任侯志仁教授分享西雅圖推動社區園圃的國際經驗，讓現場公部門、學界以及一般民眾獲益良多。

新北市政府為讓「自己種菜自己吃」結合食農教育、社區參與、健康樂活及環保生態等功能，致力推動新北市可食地景政策。有許多人以為可食地景只是單純的種菜，其實除了種菜，透過民眾交流、食物來源的教育、植物種植的癒療功能與景觀營造等等，讓種菜成為凝聚都市及社會的有形力量才是重點所在。而從侯教授的演講可以看到世界各國如美國、瑞典、加拿大、韓國、香港等都市農耕行之有年也有一定規模，這已演變為都市永續的概念了。

美國西雅圖的社區園圃計畫(p-patch program)從1974年就開始，在都市有限的可用空間內，從一開始的10處到目前已有90處的園圃，像是公園、屋頂、機場農場，或是為了生態而有的蜜蜂園圃等等。他們透過公私協力的方式，民眾申請後，公部門與民眾共同籌備、設計、施工，並藉由各種補助案申請，以及不同類型如技術推廣、財務代理等公民團體在裡面協助運作，讓社區園圃建置並永續經營，這種讓民眾參與政策，社群的互動，讓民眾有參與感，就更會愛護自己的種植區域，甚至擴展至社區、以及居住城市。

新北市政府農業局長李玟表示，可食地景不只是種菜，自己種菜自己吃以外，讓空間活化利用並兼具休閒、社交、教育、生態、景觀及食物產出等多重效益，也在公私部門合作的互動下，讓民眾可以參與他們的環境建置，親近土地，讓民眾關心想關心的事情例如食安議題，是非常有意義的一件事。

(中時電子報)