高市少棒獲小馬聯盟世界少棒冠軍 陳菊贈獎勵金

高雄市中正國小為主體的少棒隊獲美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽冠軍，獻冠軍錦旗。（吳江泉攝）

高雄市長陳菊（中）頒發集訓費及獎金。（吳江泉攝）

小選手回贈簽名球。（吳江泉攝）

高雄市中正國小為主體的少棒隊獲美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽冠軍。（吳江泉攝）

以高市中正國小棒球隊為主體聯合組隊，從地區賽過關斬將，赴美國加州參加2016年美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，共6個國家8支勁旅較技，決賽中以4:0擊敗波多黎各隊奪得冠軍，市長陳菊13日在市政會議頒贈10萬元集訓費及個人獎勵金鼓勵，選手回贈簽名球。

中華隊自1994年開始參加美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，共拿下7次冠軍，但在2012年由台東縣組成代表隊奪冠後，連續3年都與冠軍擦身而過，今年由高雄市中正國小為主體，組成聯合代表隊，順利贏得睽違4年的世界冠軍盃，意義非凡。

高雄市長陳菊表示，今年是高雄市學生棒球豐收年，國內外比賽捷報不斷，除了取得國內國中及國小棒球聯賽冠軍外，中正國小及壽天國小更分別獲得2016年美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽及第34屆IBA世界軟式少棒賽雙料冠軍，如此優異表現，顯示高市深耕基層棒球運動發展的政策，在教育局與學校群策群力下，已逐漸開花結果。

她指出，教育局長范巽綠到任後，為有效整合三級棒球資源，分別於去年5月及7月召開了2次棒球發展規畫研商會議，整合學校行政、棒球教練、家長及民間資源，積極推動國中小棒球社團，向下紮根、發掘及培養優質運動人才，因此才有今天的成果展現。

(中時)