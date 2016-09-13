高市少棒獲小馬聯盟世界少棒冠軍 陳菊贈獎勵金
以高市中正國小棒球隊為主體聯合組隊，從地區賽過關斬將，赴美國加州參加2016年美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，共6個國家8支勁旅較技，決賽中以4:0擊敗波多黎各隊奪得冠軍，市長陳菊13日在市政會議頒贈10萬元集訓費及個人獎勵金鼓勵，選手回贈簽名球。
中華隊自1994年開始參加美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，共拿下7次冠軍，但在2012年由台東縣組成代表隊奪冠後，連續3年都與冠軍擦身而過，今年由高雄市中正國小為主體，組成聯合代表隊，順利贏得睽違4年的世界冠軍盃，意義非凡。
高雄市長陳菊表示，今年是高雄市學生棒球豐收年，國內外比賽捷報不斷，除了取得國內國中及國小棒球聯賽冠軍外，中正國小及壽天國小更分別獲得2016年美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽及第34屆IBA世界軟式少棒賽雙料冠軍，如此優異表現，顯示高市深耕基層棒球運動發展的政策，在教育局與學校群策群力下，已逐漸開花結果。
她指出，教育局長范巽綠到任後，為有效整合三級棒球資源，分別於去年5月及7月召開了2次棒球發展規畫研商會議，整合學校行政、棒球教練、家長及民間資源，積極推動國中小棒球社團，向下紮根、發掘及培養優質運動人才，因此才有今天的成果展現。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。