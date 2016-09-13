一銀盜領案 北檢起訴安卓斯3嫌求處重刑

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一銀盜領案，北檢13日起訴安卓斯(中)、潘可夫(左)及米海爾(右)3名外籍嫌犯 （報系資料照）

喧騰一時的第一銀行ATM提款機遭盜領8327萬元案，台北地檢署今（13）日偵查終結，依詐欺等罪起訴在押的拉脫維亞籍的嫌犯安卓斯(Peregudovs Andrejs)、羅馬尼亞籍潘可夫(Niklae Penkov)及米海爾( Colibaba Mihail)3嫌，全案將於今日下午移審台北地方法院。

為配合法務部長邱太三今日下午1時30分表揚於一銀古亭分行直擊盜領集團報案的民眾，北檢將於今日下午一併說明案情。

(中時)