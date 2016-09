英鎊大改版 邱吉爾珍奧斯丁皆上榜

新版5英鎊鈔票背面將放上首相邱吉爾肖像與名言。(圖/The Bank of England官網)

英格蘭銀行(The Bank of England)將從明日起開始更換新版的英鎊鈔票,新一版的英鎊材質將改為塑膠製作,背面的知名人物亦有所變動,包含第二次世界大戰(WWII)時期的首相邱吉爾爵士(Sir Winston Churchill)和知名小說家珍˙奧斯丁(Jane Austen)都將上榜。

據英國鏡報(The Mirrors)報導,明日將開始發行的新版5元英鎊鈔票,背面的知名人物將由著名首相邱吉爾爵士擔任,背景伴隨他的出生地-布倫海姆宮(Blenheim Palace),採用藍色印刷的塑膠材質製作。同時英格蘭銀行亦公佈將在2017年夏天和2020年分別改版10英鎊與20英鎊鈔票,屆時將分別採用《傲慢與偏見》作者珍˙奧斯丁和浪漫主義畫家約瑟夫˙透納(Joseph M. W. Turner)為背面人像。

英格蘭銀行官網上對於新版5元英鎊鈔票有相當詳細的介紹,包含邱吉爾在1940年5月當選首相時的名言,「我能奉獻的別無他物,只有熱血、辛勞、淚水與汗水。」(I have nothing but blood toil tears and sweat.)也將被放上鈔票背面被眾人記住。銀行官方表示,此次選擇他為代表人物,是為了紀念他所代表的時代、鬥牛犬精神(bulldog spirit)和歷史,作為2002年被選為「最偉大百位英國人」的榜首,此版鈔票在此時面臨脫歐後仍惶惶然的英國,也許有新的一種意義。

本次改版的5元英鎊,過去曾多次改版且變更代表人物,其變革歷史包含:

1957年:首次從單面印刷改為雙面、

1963年:首次正面放上王室頭像- 即現任女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)

1971年:背面人物改為滑鐵盧戰役(Battle of Waterloo)英雄威靈頓公爵(Duke of Wellington)

1990年:再次改版為英國首條鐵路建造人和火車發明者史蒂文生(George Stephenson)

2002年:改為目前的女性監獄制度改革家伊莉莎白˙弗萊(Elizabeth Fry)

2016年:英格蘭銀行決定由邱吉爾爵士為新版5英鎊代表人物。

(中時電子報)