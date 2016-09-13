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英鎊大改版 邱吉爾珍奧斯丁皆上榜

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5英鎊
新版5英鎊鈔票背面將放上首相邱吉爾肖像與名言。（圖/The Bank of England官網）

英格蘭銀行（The Bank of England）將從明日起開始更換新版的英鎊鈔票，新一版的英鎊材質將改為塑膠製作，背面的知名人物亦有所變動，包含第二次世界大戰（WWII）時期的首相邱吉爾爵士（Sir Winston Churchill）和知名小說家珍˙奧斯丁（Jane Austen）都將上榜。

英意外不降息 英鎊應聲強彈

據英國鏡報（The Mirrors）報導，明日將開始發行的新版5元英鎊鈔票，背面的知名人物將由著名首相邱吉爾爵士擔任，背景伴隨他的出生地-布倫海姆宮（Blenheim Palace），採用藍色印刷的塑膠材質製作。同時英格蘭銀行亦公佈將在2017年夏天和2020年分別改版10英鎊與20英鎊鈔票，屆時將分別採用《傲慢與偏見》作者珍˙奧斯丁和浪漫主義畫家約瑟夫˙透納（Joseph M. W. Turner）為背面人像。

Winston Churchill "Blood, Toil, Tears and Sweat"
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英格蘭銀行官網上對於新版5元英鎊鈔票有相當詳細的介紹，包含邱吉爾在1940年5月當選首相時的名言，「我能奉獻的別無他物，只有熱血、辛勞、淚水與汗水。」（I have nothing but blood toil tears and sweat.）也將被放上鈔票背面被眾人記住。銀行官方表示，此次選擇他為代表人物，是為了紀念他所代表的時代、鬥牛犬精神（bulldog spirit）和歷史，作為2002年被選為「最偉大百位英國人」的榜首，此版鈔票在此時面臨脫歐後仍惶惶然的英國，也許有新的一種意義。

5英鎊新鈔官方介紹。
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本次改版的5元英鎊，過去曾多次改版且變更代表人物，其變革歷史包含：

1957年：首次從單面印刷改為雙面、

1963年：首次正面放上王室頭像- 即現任女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）

1971年：背面人物改為滑鐵盧戰役（Battle of Waterloo）英雄威靈頓公爵（Duke of Wellington）

1990年：再次改版為英國首條鐵路建造人和火車發明者史蒂文生（George Stephenson）

2002年：改為目前的女性監獄制度改革家伊莉莎白˙弗萊（Elizabeth Fry）

2016年：英格蘭銀行決定由邱吉爾爵士為新版5英鎊代表人物。

(中時電子報)

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關鍵字：英鎊邱吉爾塑膠鈔票英國伊莉莎白二世
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