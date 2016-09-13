颱風來襲 高雄勞工局提醒雇主重視外勤勞工安全

今年第14 號颱風莫蘭蒂來襲，高雄市政府勞工局提醒雇主，除加強工作場所安全整備外，若有使勞工外勤的必要，應讓勞工穿戴必要的安全防護具並提供安全的交通工具。

依據勞動部發布的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，如果工作地、居住地或上班必經途中的任一轄區，當地縣市政府已因天然災害通告停止上班，對於未出勤勞工，雇主不宜扣發工資、視為曠工、缺勤或強迫以其他假別處理；也不得強迫勞工補做工作、扣全勤獎金，甚至解僱或做出其他不利處分。至於照常出勤上班的勞工，雇主除了工資照給外，宜加給工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。

勞工局長鄭素玲強調，事業單位應以｢勞工人身安全｣為是否繼續出勤的首要考量，非必要應盡量避免快遞、餐飲外送等外勤工作。且依《職業安全衛生設施規則》286-2條規定，雇主使勞工於經地方政府已宣布停止上班之颱風天從事外勤作業，有危害勞工之虞者，應置備必要之交通工具，因此，若速食店、披薩店等餐飲業，讓勞工冒著風雨騎機車外送，依據《職業安全衛生法》之規定，最高可處30萬元。

勞工局指出，中秋節（105年9月15日）係屬勞工國定假日，雇主若使勞工該日工作，依勞基法規定應給加倍薪資；若經勞資協商同意，已將正常工作日與中秋節調移，則調移後之中秋節已成為工作日，勞工當日出勤則毋須給加倍工資。另因颱風停止上班並非休假，是基於安全考量而停止上班，所以國定假日如遇颱風停止上班，雇主不需再另給予補休。

勞工局也提醒，颱風期間為避免颱風或超大豪雨造成災害，一般廠場應加強機械設備、環境的整理整頓，加強固定並穩妥放置；營造工地則應強化施工架、圍籬的穩定，施工器具、材料應加強檢點、分類整理；另為避免颱風、洪汛期間工作及上下班之危險，應減少不必要的外出或戶外作業，非不得已使勞工外勤時，則應依照「颱風天外勤安全指引」，訂定企業內部管理規範及作業標準，依天氣變化採取對策，評估有顯著或可預見的風險時，就應停止外勤，並嚴禁戶外高架、水上作業。

民眾如相關出勤 問題，歡迎於正常上班時間洽詢勞工局：07-812-4613轉分機232~235。颱風期間工安防災準備重點事項，可上勞檢處網站(http://www.klsio.gov.tw)查詢。

(中時)