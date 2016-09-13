吳怡霈被逼露奶 她哭「我是妓女嗎？」
吳怡霈從主播轉型藝人，工作越來越受肯定，不過最初她可是為了當藝人和媽媽決裂，加上收入銳減，還曾為了出席活動被要求穿上露Nu Bra的禮服，讓她回想起來還是忍不住掉淚，更激動納悶「我是妓女嗎？」
過去當主播時，吳怡霈月收入高達10萬，可事後她轉型成藝人，收入銳減三分之一，她近來接受《蘋果日報》訪問時更透露，自從當藝人以來，讓她最受辱的一次是為了出席活動，被廠商要求穿會露Nu Bra的深V禮服，坦言換裝出來後大家都盯著她看，可當下她覺得自己像阻街女郎，甚至激動掉淚表示「很想罵髒話，覺得『我是妓女嗎？』不要賺這錢可以吧？」
由於吳怡霈家境還算優渥，因此當要從主播轉型成藝人時，媽媽相當反對，當時更放話「如果要當藝人就別喊她媽」，母女倆冷戰半年。可直到從事演藝工作後，爸爸每天都接送她，媽媽則是幫她準備便當，就是知道女兒沒賺多少錢。
至於「賣肉事件」，吳怡霈也透露媽媽得知後反應比她還激烈，更氣得直呼要打去罵人，但這樣的舉動，也讓她知道媽媽與她站在同一邊。最後她也成功說服廠商，「不希望明天新聞都是我走光蓋過你家商品吧？」吳怡霈今年也以《星光大道》入圍金鐘獎，演藝成績備受肯定。
(中時電子報)
關鍵字：吳怡霈
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