虐貓僑生陳皓揚當庭認罪 希望法官輕判

陳皓揚（左）在親友陪同下出庭。（方濬哲攝）

陳皓揚（左）在親友陪同下出庭。（方濬哲攝）

前台大僑生陳皓揚，去年虐殺街貓「大橘子」被起訴，上月初又虐殺「動物誌」餐廳店貓「斑斑」，被檢察官追加起訴，台北地方法院今(13)日首次開庭，陳皓揚承認虐殺斑斑，當庭認罪，還說上次虐殺街貓大橘子出庭後，遭愛貓人士追打受傷，已經得到教訓，希望法官能從輕量刑。

去年12月陳皓揚在北市青田街虐殺流浪貓大橘子，吃上違反動保法官司，案件起訴移送北院審理後，他又在今年8月2日凌晨，徒手捉住北市文山區蔬食餐廳「動物誌」店貓斑斑，虐殺後棄屍福和橋下新店溪，本月2日為檢方追加起訴。

法官今日上午9點半就虐殺斑斑案首次開庭，受捷運新店松山線維修車輪脫軌，造成班次延誤，連帶使附近交通受影響，陳皓揚到庭遲到了近十分鐘。對於被訴虐殺貓咪斑斑，他承認起訴犯罪事實，對相關人證和物證也沒有意見。庭訊最後，他突然慢慢表示，上月16日就虐殺街貓「大橘子」案出庭後，遭民眾追打成傷，有驗傷，法官以為他要提告，當庭告知法院不能受理，「要告要到去地檢署提告，上次我們兩位法警也無端挨打，受傷比你還嚴重」。

因陳浩揚陳述過於溫吞，最後才了解他是想說，上次出庭被打，已經得到教訓，希望法官能從輕量刑。法官諭知本月22日下午再開庭，本案將和「大橘子」案合併審理。

陳皓揚在台大輔導室人員和來自澳門的親屬陪同下，準備離開法院時，雖然沒有動保人士和關切民眾在場圍堵，再發生追打事件，但這次陳的家屬卻和在場採訪的電子媒體攝影記者爆發衝突，陳的家屬阻擋採訪，引起攝影記者不滿，雙方出現拉扯、動腳踹情形，所幸陳皓揚一行人很快上計程車，迅速結束庭訊意外插曲。

(中時)