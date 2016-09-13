姊妹情好暖！謝忻叮嚀小甜甜「學會多愛自己」
女星小甜甜與謝忻擁有好交情，私下是無話不談的好姊妹，在兩人臉書出可以看到彼此合照，雙姝好交情有如親姊妹，而今(13日)是小甜甜的31歲生日，謝忻揪王紹偉、布魯斯等人提前幫小甜甜「暖壽」，謝忻也提出5點叮嚀小甜甜，兩人的姊妹情表露無遺。
謝忻、王宇婕與王紹偉等人，為了幫小甜甜慶生，大夥人在KTV外捧蛋糕突然現身，讓小甜甜又驚又喜，還找來小甜甜相當愛慕的布魯斯，一同慶生，讓謝忻直呼：「我對你已經仁至義盡了」。在小甜甜生日的這天，謝忻也感性寫下：「請你學會多愛自己並且享受跟自己獨處的時光」。
而在慶生影片中，小甜甜還不忘虧謝忻，謝忻把她的慶生當自己節目在主持「還帶了完整妝髮」，讓謝忻急忙澄清：「我有妝是因為我工作剛結束！」不過她也透露：「但那一天我騙他說我好累想回家睡覺」，姊妹情暖爆。
(中時電子報)
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