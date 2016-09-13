時力優先法案 徐永明：18趴先處理

時代力量立法院黨團今天列出新會期27項優先法案，其中包括第一波年金改革，黨團總召徐永明說，像是黨職併公職領月退俸、18趴優存的部分可以先進行，相信朝野都有共識。

時代力量黨團上午在立法院舉行黨團大會會後記者會，會中提出本會期的27項優先法案清單，包括勞動基準法中關於二例假的部分、最低工資法，攸關司法改革的人民參審、洗錢防制法、國家賠償法，原住民族政策相關的原住民族教育法、原住民族土地及海域法等。

徐永明表示，比較完整的年金改革法案，交由總統府下的年金改革委員會，及明年初的國是會議進行，但在整體方案出爐前，有機會進行第一波年金改革，針對黨職變公職以及18%優存的部分，盼整體年金改革之前，現做這一塊，預計下週推出政務人員退職撫卹條例修法草案以及「公務人員退職退休與併計黨務人員年資處理條例」草案。

時代力量黨團本會期優先法案清單：

● 保障勞工權益勞動基準法（二例假、七天假）、最低工資法

● 賦稅正義遺產及贈與稅法修正、納稅者權利保護法草案

● 人民作主的新政治補正公投法、修改選罷法、集遊保障法

● 轉型正義原住民族歷史正義與權利回復條例、真相與和解促進條例

● 司法改革人民參審、洗錢防制法、公益揭發保護法草案、國家賠償法

● 第一波年金改革公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例草案、政務人員退職撫卹條例

● 原住民族政策原住民族土地及海域法、原住民族教育法、礦業法、原住民電視法

● 國會改革：職權行使法修法（人事同意權、政黨辯論）

● 反媒體壟斷：媒體壟斷防止暨多元維護法修正草案

● 反空污要健康：空氣污染防制法

● 軍冤條例：軍中可疑事件調查及賠償條例草案

● 資通安全：資通安全管理法

● 兩岸監督：我國與中華人民共和國締結協議處理條例

● 健全體育環境：運動管理特別條例

● 啟動修憲：召開修憲委員會。1050913

(中央社)