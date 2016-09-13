菲防長：菲美防務關係堅如磐石

即使菲律賓總統杜特蒂與美國總統歐巴馬似乎互相看不順眼，但菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）強調，菲律賓與美國的防務關係依然穩固。

羅倫沙納今天清晨在廣播節目中說，「美國是我們的盟友，誠如美方形容，我們的防務關係堅如磐石。」

杜特蒂為人權議題與歐巴馬翻臉，他昨天又在馬拉坎南宮表示，將驅逐駐紮在民答那峨島的美軍特種部隊，菲國觀察人士對菲美防務合作前景感到擔憂。

在上週假寮國舉行的東協峰會暨相關峰會上，杜特蒂與歐巴馬的互動明顯冷淡，但白宮副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）仍在峰會場邊向媒體說，菲美「聯盟關係的性質堅如磐石」。

羅倫沙納強調，菲律賓與美國在1950年代簽署了相互防禦協定，這項協定直到今天並未廢止。

但他補充，杜特蒂不排除與更多國家締結軍事聯盟關係，「我們願意跟更多可以提供優質設備的國家對話，以強化我們的國防能力。」

羅倫沙納並透露，他將於月底前往夏威夷，參加美國-東南亞國家協會國防部長會議，並將與美國國防部長卡特（Ashton Carter）討論諸多安全議題，包括南海局勢以及東南亞恐怖威脅在內。.菲律賓軍方偵察機本月初在黃岩島海域拍攝到數艘中國大陸作業船，猜測陸方打算在黃岩島進行填海造島工事。

另方面，菲律賓政府軍上月底開始向南部大幅增兵，準備一舉消滅躲在叢林的恐怖組織阿布沙伊夫，但杜特蒂的家鄉納卯市卻在2日發生爆炸案，造成14人死亡，調查人員懷疑恐怖分子試圖藉此緩解軍方圍剿壓力。1050913

(中央社)