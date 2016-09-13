颱風威力澎湖有感 客貨輪提前返航

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颱風莫蘭蒂進逼，澎湖已可感受到颱風外圍的威力，澎湖縣政府請全民做好防颱準備，以免造成災害，減少損失。

颱風莫蘭蒂的進逼，澎湖災害應變中心今天上午9時完成三級開設，縣府也宣佈今天照常上班上課。

澎湖氣象站表示，受到颱風莫蘭蒂外圍環流影響，澎湖已轉北風，海域吹起7級的陣風，不少在附近海域作業的船隻，也先行返航避風，今天的漁市場漁貨也顯得冷清。

航行嘉馬航線的交通船和貨輪，今天都將提前在中午返航避風，高馬航線的「臺華輪」13和14日這兩天都都取消白天航班，14日的中秋夜航，將視颱風動向再作決定；至於空中交通，仍維持正常，不少遊客也都提前結束行程返台。

澎湖縣政府表示，颱風莫蘭蒂來襲，正值中秋連續假期，對民眾返鄉、出遊或從事戶外活動將造成影響，更應留意颱風動態，預為因應，多一分防颱準備，才能少一分災害的損失。1050913

(中央社)