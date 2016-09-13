女通緝犯違規駕駛 吐露傷心往事

麥姓女通緝犯日前騎機車未戴安全帽闖紅燈被逮，她吐露一段如何成為偽造文書通緝犯的傷心往事，警方雖同情其處境，但仍依法將她解送高雄地院歸案。

警方說，民國103年4月遭高雄地院通緝迄今的麥女日前騎機車未戴安全帽又闖紅燈，在左營大路前為員警攔查，通緝犯身分因而曝光。

麥女被帶回偵訊供稱，她與83歲老母相依為命，101年曾在一家歌仔戲團打雜跑龍套，賺取生活費用，並寄住在屏東市自由路附近。

她說，為報答該歌仔戲團柳姓團主收容她們母女恩情，她自願成為柳男的人頭，並讓柳男以她名義在屏東市自由路附近購入兩棟房屋，後來因房屋被柳男拿去貸款新台幣數百萬元，因此背上偽造文書罪嫌，被警方送辦，也曾至高雄地院出庭過1次。

麥女又說，因怕再遭人利用，下定決心離開屏東傷心地，於高市鼓山區內惟路租屋，後來一場車禍造成她骨盤及鎖骨嚴重斷裂，目前持有身心障礙手冊，迄今無法工作，生活暫由住在內惟路附近的大姊接濟。

她表示，原本期望生活歸於平靜，但因戶籍地在屏東市，一直未接到法院出庭傳票及相關公文書，因此並不知道已遭通緝兩年多。

一件交通違規案件背後卻隱藏麥女這段傷心往事，儘管警方同情麥女處境，但訊後仍將她解送高雄地院歸案。1050913

(中央社)