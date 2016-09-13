一銀盜領案 主嫌安德魯及2車手遭起訴

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我要評比

台灣台北地方法院檢察署今天上午偵結一銀ATM盜領案，目前在押的拉脫維雅籍安德魯、羅馬尼亞籍潘可夫與米海爾被依詐欺等罪提起公訴，下午1時30分法務部將舉行記者會說明。1050913

(中央社)