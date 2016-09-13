兆豐案 林錫耀：要求財政部啟動求償

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行政院副院長林錫耀今天表示，行政院督導小組已針對兆豐金問題連開4次會議，初步認定前兆豐金董事長蔡友才很早知情、卻沒積極處理，已要求財政部啟動求償等法律行動。

林錫耀上午到立法院列席施政總質詢前，被問到有關兆豐金融控股股份有限公司問題處理情形時表示，行政院督導小組已連開4次會議，初步認定蔡友才很早就知道兆豐金發生的事，卻沒積極處理，也沒向董事會、金融監督管理委員會及財政部即時通報。

他說，相關單位有沒有疏失責任，督導小組要求3週內提報告，追究相關單位疏失，法律責任正由檢調單位偵辦中。

他說，追究層級會等調查報告出爐 一定會對社會有交代。

媒體報導，蔡友才被指辭職前就賣掉兆豐持股；林錫耀表示，有看到媒體報導，是否涉及內線交易，偵查不公開，目前沒正式說法，他無從得知。

金管會主任委員丁克華受訪說，這要問檢調單位，金管是行政調查，該調查的事都會照SOP（標準作業程序）調查。

至於是否涉及內線交易，丁克華說，如果明知有問題且賣股票，可能就會構成這個要素，一切要按司法檢調單位處理。1050913

(中央社)