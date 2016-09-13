樂陞案疑雲 黃智賢：中信商銀是關鍵中之關鍵

日商百尺竿頭收購樂陞科技，臨期竟然違約交割，名嘴黃智賢指出，其實百尺竿頭與中信商銀是整個拼圖最重要的兩塊，中信商銀是解開謎團的關鍵中之關鍵角色。(本報資料照片)

日商百尺竿頭收購樂陞科技，臨期竟然違約交割，造成投資人數十億元損失。除了樂陞董座許金龍財務操作、和公開收購以來諸多疑點，名嘴黃智賢今日在臉書指出，其實百尺竿頭與中信商銀是整個拼圖最重要的兩塊，中信商銀是解開謎團的關鍵中之關鍵角色。

公開收購案卻違約交割，即使在國際金融市場上也極度罕見。因為，代理公開收購的銀行，會成為第一道把關者。黃智賢智出，中信商銀身為百尺竿頭的代理者，理應善盡對客戶身份辨識，但百尺竿頭資本額只有5000萬，何能以48億6400萬收購樂陞科技，百尺竿頭的營業額、EPS，中信商銀是否有盡力查核？或者百尺竿頭用什麼方法，取信於中信商銀？

在國際上，公開收購違約交割案，不僅收購者會被判以數十倍的懲罰性賠償。更重要的是，受它委託，出面辦理公開收購的銀行，也將從此信譽掃地。黃智賢表示，中信商銀是怎樣看待自己的商譽？代理的客戶當「收購條件成就」後不履約，中信商銀卻可以怡然自得的，一副事不干己的模樣。

另外，百尺竿頭委任中信商銀必須訂定合約，黃智賢質疑，難道中信商銀沒有在合約中規範，若百尺竿頭違約不匯款進來交割股票，中信商銀的處置方法？

2016年5月31日，中信商銀申報百尺竿頭要公開收購樂陞科技。中信商銀提出了什麼樣的財務計畫，讓投審會相信百尺竿頭的5000萬資本額不是阻礙，真的有錢可以收購?也不懷疑百尺竿頭履約的誠意與計畫。

黃智賢表示，中信商銀以路人甲的姿態，眼觀投資人的損失，可是，中信商銀豈是路人甲 ?但不知道為什麼，社會輿論中裡，中信商銀在樂陞案的關鍵角色卻通通消失，這是一種非常不尋常的選擇性沉默。聰明人都懂，罵兆豐金的嘴臉，和對樂陞相關角色的嘴臉及標準，都不一樣。

黃智賢臉書全文如下：

日商百尺竿頭收購樂陞科技，臨期竟然違約交割，造成樂陞投資人數十億元鉅大損失。關於樂陞董座許金龍許多作為的疑點，媒體討論得非常詳盡。許金龍財務操作，和公開收購事件以來的許多細節，也是我始終質疑的地方。但整個拼圖，其實缺了兩塊。這兩塊，也正是最重要的兩塊：日商百尺竿頭與中信商銀。而中信銀， 正是解開謎團的關鍵中之關鍵角色。

公開收購案卻違約交割，駭人聽聞。這在台灣，也是史上第一次。即使在國際金融市場上，也極度罕見。罕見，是因為國際金融界豈能容許你耍這一招。因為，代理公開收購的銀行，會成為第一道把關者。但不知道為什麼，社會所有的討論裡，百尺竿頭的代理者-中信商銀在這次收購案的關鍵角色，卻通通都消失了。這是一種非常不尋常的選擇性沉默。

我看不懂，在資訊自由， 並沒有戒嚴的台灣。為什麼，尚潔梅去地檢署按鈴申告的對象，只有樂陞許金龍，和三位獨立董事? 為什麼沒有告百尺竿頭和中信商銀? 為什麼，民進黨立委趙天麟和郭正亮，和綠色政論的指責箭頭，罵天罵地，卻總是繞過中信商銀 ?

我比較笨，我搞不懂。為什麼連篇累牘的報導，質疑與批判，總是很少提到中信商銀 ?大家都不說，只好我這個白目的人，戴著鋼盔，來說一說，中信商銀的角色?

1 對客戶的身份辨識

想想看，我們要買車子，要買房子，都得要給訂金。我們要買賣股票，也得要經過徵信才能開戶買賣股票。那，根據公開收購申報書，日商百尺竿頭是委任中信商銀，代理它公開收購樂陞科技，用128元一股，買3800萬股。那可是48億6400萬元。

百尺竿頭是一家資本額只有5000萬的公司。我要問的是，中信商銀為什麼不懷疑?中信商銀有權力懷疑，也有能力懷疑，為什麼不懷疑 ?你是中信商銀，你不會懷疑?

你覺得任何人走進銀行，都可以一開口就說，我要公開收購將近50億元的股票? 然後銀行不會叫保全把你扔出來 ?

百尺竿頭是個甚麼樣的公司?營業額多少 ? EPS多少 ?如果它是空殼公司， 那它的資金來源在哪裡 ?日本人的身家如何 ?中信商銀難道都不必徵信 ?中信商銀做了甚麼徵信的SOP? 以至於中信商銀最後可以完全相信，對方有足夠的財力與意願，與履約的意圖?

中信商銀有沒有盡力查核，以確保對方不是騙子?它看到了甚麼文件?百尺竿頭用甚麼方法，取信於中信商銀? 讓中信商銀絕對信賴它，願意出面處理公開收購這樣一件大事 ?

2 銀行商譽的代價

國際上如果發生這種駭人聽聞的公開收購違約交割案，不僅僅是收購者會被追究到底，被告上法庭，判以數十倍的懲罰性賠償。更重要的是，受它委託，出面辦理公開收購的銀行，也將從此信譽掃地。不但從此無人會再信任這家銀行，甚且會把它跟詐騙集團相提並論。而主管機關，必然會對它處以極度嚴厲的懲罰。

想想看，兆豐金在紐約，不過是內控，文件與客戶查核不實，何嘗犯過這樣大的錯 ? 兆豐金卻卻要被罰57億鉅款。比照兆豐金，如果中信商銀是在美國，以它犯錯的局面之大，罰金難道不要570億元? 如果以收購金額20倍罰金，那就是將近1000億罰金。

因為，是中信商銀出面，面對主管機關，面對社會大眾，甚至面對被收購公司樂陞的。甚麼叫做狐假虎威 ? 就是狐狸藉著老虎的威風幹事。在台灣，誰認識百尺竿頭這家公司呢? 可是人人都知道中信商銀。有了中信商銀出面，誰會懷疑百尺竿頭呢?經濟部投審會和金管會，難道沒有因為中信商銀，而更加相信百尺竿頭 ?

這是為什麼，銀行愛惜商譽，必然有種種措施，不但自保，更要保護因為信賴它而參與應賣的社會大眾。中信商銀是怎樣看待自己的商譽的?它所代理，所代表的客戶，當「收購條件成就」後，竟悍然不履約 ?!而中信商銀卻可以怡然自得的，一副事不干己的模樣。中信商銀難道沒有信譽破產 ?

天哪，到底是我眼睛業障重，還是台灣業障重 ?行為者無須負責任，這就是讓台灣在世界文明的史前史裡沉淪。

3 合約內容寫了甚麼

百尺竿頭委任中信商銀，得要訂定合約。難道中信商銀沒有在合約理規範，如果百尺竿頭違約不匯款進來交割股票，中信商銀要如何處理 ?任何跟銀行打過交道的人，絕對無法相信，中信商銀的合約，可以任由百尺竿頭瀟灑的說一句，我不玩了，就走人。

前立委蔡正元在我節目夜問打權說，經濟部投審會在審查這件收購案的時候，所要看的文件，也理應有中信商銀的合約。那合約裡，究竟寫了甚麼 ? 有沒有對中信商銀的履約保證金 ?有沒有不履約的懲罰條款 ?中信商銀有沒有求償計畫 ?中信商銀有沒有提及它的社會責任 ?合約必然清清楚楚寫了。

4 資金來源在哪裡

2016年5月31日，中信商銀申報百尺竿頭要公開收購樂陞科技。中信商銀跟有權力駁回收購案的投審會，提出了甚麼樣的財務計畫，讓投審會相信百尺竿頭的5000萬資本額不是阻礙 ? 百尺竿頭真的有錢可以收購股票 ?

如果說的是有個願意出資的金主，那，又是怎麼說服投審會，這些金主到時候不會跑掉 ?

是有金主簽名願意出資的文件 ?那為什麼百尺竿頭現在還可以大剌剌的說，是金主不想出錢買了 ?當初投審會難道沒有質疑，說你要買股票的錢是金主的錢，不是你的錢， 那萬一金主反悔了你怎麼辦 ?

金主跑了你就不買 ? 所以錢不是你的錢，那你憑什麼出面來買股票 ?金主簽了怎樣的文件，承諾到期會把款項給中信商銀交割股票 ? 還是提前把款項已經給了你 ?

5 如何確保履約 ?

經濟部投審會依照「外國人投資條例」，和中信商銀公開揭露，指出百尺竿頭買股票的資金40多億元資金已經到位，或是確保資金一定到位 ?中信商銀的財務文件，到底是寫了甚麼 ?

是怎樣寫的 ?所以投審會在看過公開收購案的財務文件以後，絕不懷疑百尺竿頭的財務結構和財務計畫?甚至，不但不懷疑它的財務能力，也不懷疑百尺竿頭履約的誠意與計畫。所以經濟部投審會才會在7月22日核准收購計畫 ?

如果中信商銀的收購計畫裡，財務規劃有不合理的地方，難道投審會還會核准 ?所以，到底是中信商銀亂寫財務計畫，投審會胡亂審查 ?還是中信商銀財務計畫寫得太好了，太可信了，所以投審會相信了 ?

那，現在百尺竿頭跑了，不履約了。那個財務計畫到底是刻意欺騙，還是被誤導 ?中信商銀當初就這樣相信百尺竿頭 ? 還是百尺竿頭拿出了甚麼證據和保證金給中信商銀 ?

6 最完美的犯罪

申報書裡，中信商銀寫著: 「若應賣數量已達38,000,000股時，則本次公開收購之條件即為成就。公開收購人應於預定收購數量之限度內，收購所有應賣之有價證券。」條件已經成就了，可是公開收購者跑了，拒不履約。而哀哀無告的應賣人，卻連不賣的可能性都沒有。這豈不是完美的犯罪 ? 因為這樣違約交割。就是確保了巨大的利空。

連收購者都跑了，而參與應賣的人，卻竟然沒有撤銷應賣的權力。這樣一個巨大的法規漏洞，讓有心人精心完美的利用得淋漓盡致。而中信商銀從頭到尾，沒有任何態度說明，不覺得對應賣人有任何歉意 ?中信商銀是一家歷史悠久，信譽很好的商業銀行。我對中信商銀，也有著高度的敬意。我真的期待中信商銀，更有著優質銀行的格局與氣魄。

7 因為結匯所以延期

2016年8月22日

在公開收購申報書裡，中信商銀公開寫著 :「若應賣數量已達38,000,000股時，則本次公開收購之條件即為成就。」根據公開收購說明書，當收購條件成就了，百尺竿頭就應該在8月26日前，把款項匯入，交割股票。8月22日，中信商銀和百尺竿頭都知道，股票應賣的數量已經達到了，條件成就了，要交割股票了。

但中信商銀卻突然在8月22日，向經濟部投審會遞上公文，說百尺竿頭「因為款項結匯」的關係，來不及在8月26日的截止日前把錢匯進來，所以希望金管會准許延期到8月31日才交割。

金管會也因此，准許延期了。因為結匯 ?所以中信商銀看到這40幾億的錢了?是中信商銀幫忙處理的 ?不然它怎麼會這麼篤定的向主管機關金管會申請，因為錢在結匯， 所以會延誤一週交割股票 ?那錢呢 ?

如果中信商銀沒看到錢，卻居然跟金管會說是在結匯。那中信商銀有沒有誤導金管會和投資人 ?

8

2016年8月31日

事前已經滿城風雨，市場早已傳言紛紛，說百尺竿頭不會真的收購股票。而8月31日，百尺竿頭竟然真的違約交割。公開收購者百尺竿頭已經違約交割，不買了。可是應賣人卻居然沒有不賣股票的權力，沒有撤回應賣的權力。天底下有這樣荒謬的事 ?卻竟然在台灣發生。中信商銀卻以路人甲的姿態，眼觀投資人的損失。

可是，中信商銀豈是路人甲 ?它是百尺竿頭的委任股務， 幫它申報公開收購， 幫它面對社會， 幫它延期， 幫它跟投審會說ㄝ資金和財務沒問題。幫他把申購書在5月31日專人送達樂陞，告訴樂陞，我的客戶要來收購你了。中信商銀豈是路人甲 ?

9

大家要不要把紐約DFS裁罰兆豐金的文件，找出來溫習一下?我可是幾乎背得滾瓜爛熟， 英文版的。從兆豐金被罰57億的慘痛經驗，我們看見美國政府為了杜絕洗錢，是怎樣嚴格要求銀行的內控能力和內控機制的？內控，從人，到流程，到文件，到是不是確實按表操課，美國是怎樣要求兆豐金的 ?

美國政府是怎樣要求銀行，必須對客戶徹底徵信的？是怎樣要求要對客戶實地查核的？是怎樣要求銀行要詳查資金來源的？是怎樣要求徹查客戶的獲利來源的？是怎樣要求銀行： ＂Ｙｏｕ‘ｖｅ ｇｏｔ ｔｏ ｋｎｏｗ ｙｏｕｒ ｃｕｓｔｏｍｅｒ＂（銀行必須了解你的客戶）。

當紐約金融檢查單位責問兆豐金紐約分行時，兆豐金的反駁與不認錯，又是怎樣招致紐約ＤＦＳ以巨額罰金懲戒的？那用這份文件， 用美國金融檢查的標準來檢視中信商銀，會怎樣 ?如果中信商銀在紐約，那麼，以它在樂陞案的作為和角色，對比兆豐金，它難道不會被紐約的DFS徹查內控機制？它會不會被罰鉅款？會不會罰的不只57億，而是570億?

綠色政論所有痛斥兆豐金的立場，為什麼一碰到中信商銀，就自動消音？你告訴我 ?

10

台灣之所以金融業得過且過，不肯求進步。之所以沒有國際競爭力，之所以時常有內鬼。之所以金融犯罪越來越猖狂，之所以成為禿鷹新樂園，難道不是因為金融業在政府的包庇縱容下，永遠過著內控一蹋糊塗，但卻王子與公主都幸福快樂的日子？

如果出事了，反正政府頂著。如果賠錢了，反正政府會如阿扁一般，搬國家上兆元的錢來救銀行。如果時機不好，反正政府也會減稅。如果銀行沒有競爭力，如同陳水扁在二次金改案裡，收點財團的錢，就把國家的公營銀行，幾個兆的幾家銀行，都半買半相送了。所以銀行靠著吃政府，可以吃三輩子。所以銀行何須有競爭力？所以銀行何須有嚴格的內控機制？

而綠色輿論，為什麼對兆豐金這樣明察秋毫，卻不願意用同樣的標準檢視中信商銀？台灣在這樣政商媒體互相掩護的臭泥裡，永遠不會有公義的一天。永遠不會有有是非的一天。行惡的人，不是不會被懲罰，就是犯罪的投資報酬率，永遠遠遠超過超過犯罪所得。在台灣，只有不要臉，才能有榮華富貴。只要敢白領犯罪，絕不會划不來。

11

難道你還不懂嗎？聰明人都懂，所以罵兆豐金的嘴臉，和對樂陞相關角色的嘴臉及標準，都不一樣。我比較笨。我總是笨。我不懂。我只有一個標準。對人對事對政黨對財團，我都只有一個標準。那個標準，自小刻在我的心上，搬也搬不走，移也移不動。那個標準，總是害我無法榮華富貴，總是害我得罪當道，總是害我沒有前途。

但讀聖賢書，所為何事 ?我豈能顧惜自己 ?我只能一夜沒睡，雙眼布滿血絲的寫下我的質疑。願台灣安好。

(中時)