雲畫的月光收視率破20% 同時段冠軍

我要評比

南韓KBS 2TV播出的連續劇「雲畫的月光」，由於朴寶劍和金裕貞精湛的演技，受到觀眾好評，全國平均收視率首次突破20%大關，領先其他電視台同時段播出的韓劇。

南韓聯合新聞通訊社報導，收視率調查公司「尼爾森韓國」今天公布的數據顯示，昨晚播出的「雲畫的月光」第7集全國平均收視率達20.4%。

據報導，在同時段播出的MBC「怪物」收視率10.6%，SBS「月之戀人－步步驚心：麗」僅5.7%。

韓劇「雲畫的月光」講述女扮男裝入宮當小太監的「洪樂?」（金裕貞飾），與朝鮮王朝王世子「李韺」（朴寶劍飾）之間的愛情故事。在第7集中，李韺向洪樂?真情告白，兩人浪漫接吻，讓觀眾心動不已。1050913

(中央社)