強颱莫蘭蒂來襲 中央應變中心成立

我要評比

強颱莫蘭蒂影響台灣，中央災害應變中心今天成立，並召開記者會說明莫蘭蒂目前動態，應變中心表示，莫蘭蒂中心風速17級，恐帶來逾8公尺風浪，預計東部、南部為主要災害範圍。

中央災害應變中心今天早上成立，消防署等各部門進駐，嚴陣以待，並與各地方政府緊密合作，有任何災情隨時回報。

災害應變中心表示，莫蘭蒂目前位在鵝鑾鼻東南方海面，往西北西方向前進，預計在花蓮、台東、屏東和澎湖會有8公尺至15公尺風浪，船隻須戒備；如果莫蘭蒂路徑不變，東部、南部將遭受10級暴風圈影響，須注意路樹、電線桿倒塌等意外。

災害應變中心指出，目前評估坡地災害風險較大地區為花蓮縣秀林鄉及萬榮鄉、台東縣金峰鄉、太麻里鄉及玉里鄉、屏東縣霧台鄉及滿州鄉等地，易形成孤島地區與危險聚落，已要求進行預防性撤離以及緊急避災安置計畫。

災害應變中心也提醒民眾，包括中橫公路、台9、台20、台23等路段，受災風險高，除請公路單位做好應變，民眾這段期間，也盡量避開這些路段，以免發生危險。1050913

(中央社)