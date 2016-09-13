林夏如：陸控制來台觀光人數 台少風險管理

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旅美學者林夏如今天表示，北京可以用政策控制來台觀光客，台灣吸引陸客必須瞭解，這有額度與變動。台灣得知道風險何在，過去台灣就是不斷衝經濟，少見討論風險。

任教於美國維吉尼亞大學及香港中文大學的華裔國際政治經濟學者林夏如，在布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演說後，就台灣觀光業面臨大陸遊客減少的現象提出上述回應。

林夏如指出，大陸可以用政策控制觀光業與來台觀光客，但台灣吸引陸客同時必須知道，這會有額度與變動。

她強調，國家如同公司運作，客人減少10%或20%，得知道未來風險何在。過去台灣就是不斷衝經濟，少見討論風險，有成長就有風險。

她說，台灣這種較小的經濟體，有不同產業，各有客戶群，必須得到一定平衡。如果某個客戶群突然消失，要懂得如何應付。

民進黨政府上台面臨各項改革議題，何者優先？林夏如認為，很少政府只能做一件事，重要的是要有先後順序與優先概念。政府需要長期規劃與執政期許，現在暫時沒有看到長期計畫的清晰畫面。

對於台灣與中國大陸的經濟聯繫，她強調，很多國家都與某個國家有比較深的經濟關係，大國隨時會帶來經濟刺激，台灣在2001與2008年已有經歷，都對政策帶來影響。

林夏如表示，台灣不僅面對中國，例如美國升息都會有影響，要做好準備，不是發生後才決定如何彌補。1050913

(中央社)