中俄軍演才展開 陸戰機便赴西太訓練

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中俄海軍在南海舉行的聯合軍事演習昨天展開，中共空軍也派出轟6K、蘇愷30等多型戰機飛經巴士海峽赴西太平洋進行遠海訓練。與此同時，美國海軍也在西太平洋舉行大規模演習。

新華社報導，中國大陸空軍發言人申進科12日表示，中共空軍當天組織轟炸機、戰鬥機、預警機、加油機等多型戰機，飛經巴士海峽赴西太平洋進行遠海訓練。

他說，轟6K轟炸機、蘇愷30戰鬥機和加油機等多型戰機，當天從部署機場快速完成出動準備，飛赴西太平洋訓練，實施偵察預警、海上巡航、空中加油等訓練課題，檢驗空軍部隊遠海實戰能力。

申進科聲稱，這次遠海訓練是中共空軍年度訓練計畫內的例行性安排。「此舉是中國空軍通過訓練提升能力，以維護國家主權、保衛國家安全、保障和平發展的需要。」

報導並引述「空軍新聞發言人」表示，中共空軍將常態化組織航空兵飛出第一島鏈遠海訓練。

南海仲裁結果7月出爐後，中共空軍曾在8月初派出轟6K、蘇愷30等多型戰機飛赴南海，對南沙島礁和黃岩島附近空域實行「戰鬥巡航」。

中俄兩國海軍9月12日在廣東省湛江外海展開為期8天的「海上聯合－2016」軍事演習。儘管共軍強調這場「例行性」演習不針對第三方，但演習時機敏感且位於南海海域，引發各方關注。

無獨有偶，美國海軍在西太平洋關島與馬里亞納群島海域舉行的「2016勇敢之盾」大型演習也在12日展開，估計有1萬8000多名美軍與超過180架軍機參與。1050913

(中央社)