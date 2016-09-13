中俄軍演才展開 陸戰機便赴西太訓練
中俄海軍在南海舉行的聯合軍事演習昨天展開，中共空軍也派出轟6K、蘇愷30等多型戰機飛經巴士海峽赴西太平洋進行遠海訓練。與此同時，美國海軍也在西太平洋舉行大規模演習。
新華社報導，中國大陸空軍發言人申進科12日表示，中共空軍當天組織轟炸機、戰鬥機、預警機、加油機等多型戰機，飛經巴士海峽赴西太平洋進行遠海訓練。
他說，轟6K轟炸機、蘇愷30戰鬥機和加油機等多型戰機，當天從部署機場快速完成出動準備，飛赴西太平洋訓練，實施偵察預警、海上巡航、空中加油等訓練課題，檢驗空軍部隊遠海實戰能力。
申進科聲稱，這次遠海訓練是中共空軍年度訓練計畫內的例行性安排。「此舉是中國空軍通過訓練提升能力，以維護國家主權、保衛國家安全、保障和平發展的需要。」
報導並引述「空軍新聞發言人」表示，中共空軍將常態化組織航空兵飛出第一島鏈遠海訓練。
南海仲裁結果7月出爐後，中共空軍曾在8月初派出轟6K、蘇愷30等多型戰機飛赴南海，對南沙島礁和黃岩島附近空域實行「戰鬥巡航」。
中俄兩國海軍9月12日在廣東省湛江外海展開為期8天的「海上聯合－2016」軍事演習。儘管共軍強調這場「例行性」演習不針對第三方，但演習時機敏感且位於南海海域，引發各方關注。
無獨有偶，美國海軍在西太平洋關島與馬里亞納群島海域舉行的「2016勇敢之盾」大型演習也在12日展開，估計有1萬8000多名美軍與超過180架軍機參與。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。