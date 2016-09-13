蓮舫承認仍保有台灣國籍

日本民進黨黨魁代理蓮舫13日上午在國會召開記者會，承認仍留有父親出生地的台灣籍（中華民國國籍）。

蓮舫的父親是台灣人、母親是日本人，她出生於東京，1985年取得日本國籍。

她因參選民進黨黨魁而被指有「雙重國籍」之嫌。蓮舫隨後說明指出，她印象中17歲時隨父親赴東京的我國駐日代表處辦放棄國籍的手續，但實際上有沒有辦完手續，因父親已過世，且當時用台語交談而無從得知。

蓮舫被指責後，隨即向代表處申請查證，為慎重起見也於6日提出放棄國籍的申請。台灣當局12 日以電話通知蓮舫，她仍保有中華民國國籍。

蓮舫13日在記者會上表示，「因為我的記憶不正確招致混亂，在此致歉。」「今後我也想為日本工作」。

(中時)