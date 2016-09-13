婦憂心女兒遭綁險被騙 警阻救回百萬
「媽，你跟這邊的大哥說一下放我走。」高雄市鳥松區黃姓夫婦日前接到遠在澳洲遊學的「女兒」的電話，指她涉及毒品案被綁架扣留；夫妻倆接到電話心急如焚衝進仁美派出所，並準備匯百萬救女，員警苦口婆心攔車，並想方設法聯絡上黃女，才成功阻止婦人將百萬元匯到歹徒手上，黃婦聽到女兒的聲音才眉開眼笑向警方致謝。
仁美派出所所長涂啟釗說，現在正是開學之初，詐騙集團利用綁架遊學學生為梗詐騙，民眾千萬不要上當。
8日下午2點，1對夫婦心急如焚地衝進仁美派出所，表示遠在澳洲遊學的女兒遭綁架，慌亂的不知如何是好，準備向歹徒交付大筆現金贖人救女。
仁美派出所所長涂啟釗與警員黃德洲、陳家葳、張郁軒先行安撫婦人情緒，瞭解來龍去脈。
警方指出，黃姓夫婦丈夫在農會上班，妻子是家庭主婦，他們的女兒（27歲）遠赴澳洲遊學1年多，暑假回台剛返回澳洲，平時與家中不太聯絡，上周4下午黃婦在家中接獲匿名電話，另一頭傳來女兒的哭聲，並對黃婦說：「媽，你跟這邊的大哥說一下放我走。」
隨後1名男子稱黃女和同學在澳洲參與毒品交易，同學溜走了，留下她女兒為當地黑社會所扣留當人質，該毒品重達3公斤，市值美金5萬元（約台幣150萬），若不交付贖金或是報警處理，則談判破裂。
黃婦堅信女兒遭綁，堅持要騎車前往匯款，不理警方解釋，最後員警黃德洲以肉身擋車，告知黃婦先行連絡女兒詢問人身安全，豈知第1次電話沒接通，更讓黃婦認定女兒遭綁，並質疑警方為何要攔阻她救女兒!所幸在警方勸說下，第2通電話接通，黃女稱在澳洲家中並無外出，安全無虞，夫妻倆才大大鬆了一口氣，一再向警方致謝。
(中時)
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